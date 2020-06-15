Италия отменила почти все введенные из-за COVID-19 ограничения

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Италии практически полностью вернулись к прежней жизни, какую они знали до начала пандемии коронавируса. В стране вступил в силу последний пакет послаблений карантина, сообщает "Мир 24".

С 15 июня начали прием детей летние лагеря и сады. Открыли свои двери театры и кинотеатры - при условии, что они обеспечат полную безопасность посетителей. Возобновить работу могут спа-центры и термальные комплексы, однако решения по ним будут приниматься индивидуально - властями конкретного региона. Некоторые области, в частности Апулия и остров Сицилия, в ограниченном режиме могут проводить дискотеки.

20 июня возобновится чемпионат Италии по футболу. С 25 июня будут разрешены коллективные спортивные игры, в том числе на пляжах.

До сих пор в Италии действуют ограничения по количеству участников на мероприятиях: до 1 тыс. на открытом воздухе и до 200 человек в закрытых помещениях.

Италия является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран. По последним данным, здесь подтверждено 237 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались свыше 34 тыс. человек.-0-