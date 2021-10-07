Италия отменит ограничения по числу посетителей театров, кино и музеев с 11 октября

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Италии отменили ограничение на число посетителей всех культурных учреждений. Об этом в четверг в Twitter сообщил министр культуры страны Дарио Франческини, передает ТАСС.

"Наконец вся культура оживает. С 11 октября кинотеатры, театры и концерты снова возвращаются к 100% заполняемости, однако необходимо носить маску и иметь при себе ковид-сертификат", - написал он.

Как сообщило агентство ANSA со ссылкой на проект нового декрета правительства, в культурных учреждениях также отменяется обязательство соблюдать дистанцию в 1 м. "Приглашаем итальянцев вернуться к знакомству с культурой в спокойствии и безопасности", - отметил Франческини. Ранее зрители в театрах и кинотеатрах могли занимать до 80% мест.

С 6 августа всем жителям Италии в возрасте от 12 лет необходимо предъявлять ковид-сертификат при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также закрытых помещений ресторанов. С 1 сентября документ необходимо предъявлять для поездок в транспорте дальнего следования, а с 15 октября сертификат должны иметь работники частного и государственного секторов.

Согласно данным Минздрава, в Италии полностью вакцинировано почти 80% населения в возрасте старше 12 лет.-0-