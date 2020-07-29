Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские сенаторы поддержали правительство, продлив чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса до 15 октября, сообщает ANSA.It.

"Cенат большинством голосов поддержал предложение о продлении чрезвычайного положения в стране до 15 октября. Решение поддержали 157 сенаторов, 125 были против и трое воздержались", - говорится в сообщении. Впрочем, ожидалось, что его продлят до 31 октября.

Как сообщалось ранее, правительство Италии объявило чрезвычайное положение в начале января, чтобы справиться с коронавирусным кризисом. Срок его действия завершался в конце июля.

Италия является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран в Европе и получит 209 млрд евро (28% средств) из 750-миллиардного фонда восстановления экономики ЕС.-0-