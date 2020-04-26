Италия с 4 мая снимет часть ограничений на передвижение

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия с 4 мая снимает часть ограничений на передвижение, введенных для сдерживания распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщают РИА-Новости.

"Мы еще не в состоянии вернуть полную свободу передвижения, но мы изучаем ослабление нынешних, более строгих ограничений. Я уже говорил, что распоряжения "все свободны" не будет. Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения", - заявил Джузеппе Конте в интервью газете la Repubblica.

По его словам, правительство работает над перезапуском работы предприятий самых различных сфер - "от промышленности до строительства".

"Мы не можем продолжать этот локдаун: мы рискуем слишком тяжелым ухудшением социально-экономической структуры страны. Мы объявим новый план, самое позднее - в начале следующей недели. Условием перезапуска будет строгое соблюдение правил безопасности, на рабочем месте, для строек и транспортных компаний", - сказал он.

Он также подчеркнул, что при соблюдении этих строгих условий предприятия стратегических направлений смогут открыться уже на следующей неделе. Среди них - строительные предприятия в сфере исправительных и образовательных учреждений и производство на предприятиях, продукция которых направляется на экспорт.

Говоря о намеченных планах по снятию ограничений, итальянский премьер добавил, что 4 мая не станет днем открытия баров и ресторанов. Вместе с тем он допустил, что прорабатывается возможность разрешить заведениям общественного питания обслуживать клиентов навынос.

Правительство надеется предоставить всем экономическим операторам четкие сроки восстановления их деятельности, отметил Конте.

"Туризм является наиболее пострадавшей отраслью, в том числе и потому, что у него нет шансов самостоятельно восстановить накопленные убытки. Министр культуры и туризма Франческини готовит различные предложения по поддержке этого сектора", - подчеркнул премьер. Накануне глава министерства заявил, что "международного туризма в Италии в этом году не будет". Также он допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей.

Напомним, с 10 марта по всей территории Италии введены карантинные меры, среди которых запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами и в их пределах, за исключением случаев особой необходимости. Формально передвижение по улице разрешено при заполнении или уже при наличии специального заявления.-0-