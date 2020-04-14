Италия смягчает карантин

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии с 14 апреля вступает в силу смягчение жестких ограничений в некоторых сферах, сообщает Euronews.

Открываются небольшие торговые объекты, такие как магазины канцелярских товаров или товаров для новорожденных.

Рост числа жертв COVID-19 на Апеннинах 13 апреля был одним из самых низких за последние недели. За сутки выявлено 3153 новых случая инфицирования, общее число зарегистрированных зараженных достигло 159,5 тыс.-0-