Италия смягчает карантин

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14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии с 14 апреля вступает в силу смягчение жестких ограничений в некоторых сферах, сообщает Euronews.
Открываются небольшие торговые объекты, такие как магазины канцелярских товаров или товаров для новорожденных.
Рост числа жертв COVID-19 на Апеннинах 13 апреля был одним из самых низких за последние недели. За сутки выявлено 3153 новых случая инфицирования, общее число зарегистрированных зараженных достигло 159,5 тыс.-0-