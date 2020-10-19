Италия ужесточает COVID-ограничения: правительство надеется избежать нового локдауна

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия с 19 октября ужесточает меры, направленные на ограничение коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Мэров итальянских городов наделили полномочиями закрывать общественные пространства в 21.00. Группы посетителей ресторанов сокращаются до шести человек, а после 18.00 обслуживание в заведениях будет только за столиками и до полуночи. Работа заведений, которые готовят еду навынос, также будет разрешена до полуночи. Занятия в средней школе будут начинаться позже - с 9.00, также разрешен перенос некоторых уроков на послеобеденное время (многие школы в Италии обычно открыты только до обеда).

В новом постановлении правительства предусмотрено также проведение онлайн-уроков, но только для средних школ и только в критических ситуациях. При этом министр образования Лючия Адзолина ранее высказалась против перевода школьного образования в дистанционный режим, подчеркнув, что уроки - там, где это возможно, - должны продолжаться при личном присутствии школьников. В Италии отменяются конференции и фестивали, приостанавливаются занятия контактными видами спорта, приветствуется перевод сотрудников на дистанционную работу, сообщает итальянское издание The Local.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 18 октября обратился к нации по телевидению, на лице у него была маска. Он сказал, что хочет избежать нового всеобщего локдауна, и призвал всех не забывать делать то, что зависит от них. "Самые эффективные меры - по-прежнему все самое простое: маски, дистанция и мытье рук, - подчеркнул премьер. - Мы должны обратить особое внимание на ситуации, в которых мы расслабляемся и забываем о них: во время встреч с семьей и друзьями. В этих ситуациях мы должны быть начеку".

18 октября в Италии зарегистрировали 11 705 новых случаев коронавируса. Предыдущий рекорд был днем ранее, 17 октября, - 10 925 заболевших. Общее число зараженных превысило 414 тыс., скончались более 36,5 тыс. зараженных. В начале пандемии Италия была одной из наиболее сильно пострадавших стран - по количеству смертей из европейских стран ее опередила только Великобритания.-0-