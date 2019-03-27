Италия вернет Китаю 800 древних артефактов

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия вернет Китаю почти 800 артефактов, которые были незаконно выставлены на продажу в итальянском городе Ронкаделле, сообщает CNN .

Министерство культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии опубликовало заявление, в котором сообщается, что артефакты датируются периодом неолита, а также временем правления династии Мин. В основном это кувшины, фигурки людей, верблюдов и лошадей, которые напоминают древние артефакты, обнаруженные во время археологических раскопок в провинциях Китая - Ганьсу, Цинхай и Сычуань.

Итальянские власти пока не могут объяснить, как артефакты оказались в стране. Однако подтверждено, что культурные ценности были завезены незаконно.

Ранее Италия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому обе страны будут бороться с незаконным оборотом произведений искусства и других культурных ценностей.-0-