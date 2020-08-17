ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 17 августа 2020
Минск Ясно +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:55 У берегов Алеутских островов произошло землетрясение В мире
00:31 Италия возобновила прогулки на круизных лайнерах В мире
16.08.20
16.08.20 23:59 ФОТОФАКТ: Агроусадьба "Каролинский фольварк Тизенгауза" Регионы
16.08.20 23:29 Картина коронавируса в мире – за сутки более 267 тыс. заразившихся В мире
16.08.20 22:59 Турция усиливает карантин и вводит ряд запретов В мире
16.08.20 22:30 Умер младший брат Дональда Трампа Роберт В мире
16.08.20 22:00 Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Клину В мире
16.08.20 21:34 При взрыве в Бейруте пострадали около 2 тыс. ливанских врачей В мире
16.08.20 19:59 Ракета Ariane 5 стартовала с космодрома Куру Технологии
16.08.20 18:51 Выступление Александра Лукашенко в Минске на митинге за сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси Президент
16.08.20 18:08 МЧС дало советы дачникам, как сжигать мусор безопасно Общество
16.08.20 17:39 Распределение российской вакцины от коронавируса будет регулироваться государством В мире
16.08.20 17:10 Шесть человек пострадали в аварии в Поставском районе Происшествия
16.08.20 16:47 Многодетная мать: давайте сохраним мир в наших семьях Общество
16.08.20 16:36 ФОТОФАКТ: В Минске на площади Независимости были представители всех регионов страны Общество
16.08.20 16:26 Лукашенко: загубите первого Президента - это будет начало конца, всегда будете стоять на коленях Президент
16.08.20 16:16 Давыдько: наш выбор нужно уважать Общество
16.08.20 16:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 67 072 пациента с COVID-19 Общество
16.08.20 16:15 ФОТОФАКТ: В Минске у Стелы проходит марш солидарности Общество
16.08.20 16:06 Лукашенко: мы станем все Брестской крепостью, страну не отдадим Президент
16.08.20 15:55 "Окунемся в это болото, не вылезем никогда" - Лукашенко о призывах к новым выборам Президент
16.08.20 15:44 Лукашенко о коронавирусе: я полгода сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел Президент
16.08.20 15:37 Мы должны мирно работать и не думать, что там с нашими детьми - аграрий из Гродненской области Регионы
16.08.20 15:36 Врач: мы ожидаем от наших граждан ответственного отношения к здоровью и жизни Общество
16.08.20 15:35 Лукашенко - людям: вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов - я вам сделал это Президент
16.08.20 15:27 Лукашенко: хочу, чтобы наши дети и внуки жили на своей земле, в своем государстве Президент
16.08.20 15:24 Хочу, чтобы моим детям и внукам осталась спокойная страна - жительница Гродно Регионы
16.08.20 15:15 Композитор из Украины: Беларусь имеет самое большое сокровище - мир Общество
16.08.20 15:15 Лукашенко: Беларусь не должна стать санитарной зоной между Востоком и Западом, отхожим местом для Европы Президент
16.08.20 15:04 Лукашенко: если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор Президент
Все новости
Все новости
В мире
17 августа 2020, 00:31

Италия возобновила прогулки на круизных лайнерах

Фото ANSA
Фото ANSA
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
При взрыве в Бейруте пострадали около 2 тыс. ливанских врачей
Распределение российской вакцины от коронавируса будет регулироваться государством

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии возобновили прогулки на круизных лайнерах. Об этом сообщает агентство ANSA."Круизная индустрия, которая была полностью приостановлена ​​из-за пандемии COVID-19, начинает восстановление сегодня из порта Генуи", - говорится в сообщении.

Накануне в Италии зафиксировали 479 новых случаев COVID-19, на 150 меньше, чем за прошедшие сутки, но общее количество подтвержденных случаев заболевания в Италии возросло до 253 915.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни вирус Италия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото Getty Images У берегов Алеутских островов произошло землетрясение
Фото из архива Картина коронавируса в мире – за сутки более 267 тыс. заразившихся
Фото EPA Турция усиливает карантин и вводит ряд запретов
Скриншот видео Умер младший брат Дональда Трампа Роберт
Скриншот видео Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Клину
Фото Reuters При взрыве в Бейруте пострадали около 2 тыс. ливанских врачей
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко на митинге: вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века мы смогли защитить свою страну
Лукашенко и Путин по телефону обсудили ситуацию в Беларуси
На площади Независимости в Минске люди собрались на митинг в поддержку мира и спокойствия в Беларуси
В Беларуси выздоровели и выписаны 67 072 пациента с COVID-19
Топ-новости
Лукашенко: если кто-то хочет отдать страну, то даже когда буду мертвым, я этого не позволю
Лукашенко о коронавирусе: я полгода сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел
"Мы разные, но Беларусь у нас одна" - митингующие на площади Независимости в Минске приняли петицию в поддержку мира
Караев: по всем случаям превышения полномочий мы разберемся после стабилизации ситуации в стране
Проведение массовых мероприятий должно быть согласовано с местными органами власти - Конюк
В Беларуси ограничено купание в 18 зонах отдыха, запрещено в 17
Наезды на сотрудников милиции 9-11 августа: автомобили установлены
МИД: Беларусь настроена на сохранение коммуникации и продолжение диалога с ЕС
"Лион" сенсационно победил "Манчестер Сити" и стал последним полуфиналистом Лиги чемпионов
БСЖ призывает отказаться от насилия и сохранить единство в обществе
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 53 районах Беларуси
МЧС просит не отпускать детей одних на водоемы
Республиканская акция МЧС "В центре внимания - дети!" стартует 17 августа
Карпенко: паспорта готовности к новому учебному году уже получили 75% школ
Умные города и электротранспорт - какие направления получат развитие благодаря запуску БелАЭС
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.