Италия возобновила прогулки на круизных лайнерах

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии возобновили прогулки на круизных лайнерах. Об этом сообщает агентство ANSA."Круизная индустрия, которая была полностью приостановлена из-за пандемии COVID-19, начинает восстановление сегодня из порта Генуи", - говорится в сообщении.
Накануне в Италии зафиксировали 479 новых случаев COVID-19, на 150 меньше, чем за прошедшие сутки, но общее количество подтвержденных случаев заболевания в Италии возросло до 253 915.-0-