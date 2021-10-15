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15 октября 2021, 08:02

Италия ввела обязательные ковид-сертификаты для работы

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15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудникам государственного и частного сектора в Италии начиная с пятницы необходимо предоставлять ковид-сертификат для нахождения на рабочем месте, сообщает ТАСС.

Ранее обязательство иметь данный документ, свидетельствующий о вакцинации от коронавируса, перенесенном ковиде или отрицательном результате теста, распространялось только на персонал учебных заведений и студентов университетов. При этом для работников медсектора предусмотрена обязательная вакцинация.

При отсутствии так называемого грин-пасса, представляющего собой QR-код, который считывается при помощи специальной программы на телефоне, на работника не распространяются никакие дисциплинарные и прочие санкции. Не предусмотрено и увольнение или временное отстранение от работы, однако пропуски из-за отсутствия документа никак не оплачиваются. В случае же допуска к рабочему месту сотрудника без ковид-сертификата и сам работник, и работодатель могут быть оштрафованы. Суммы штрафов варьируются от 400 до 1 тыс. евро.

При общем высоком уровне вакцинированных (более 80% населения старше 12 лет) и в целом положительном отношении к ковид-сертификату как инструменту борьбы с пандемией (его принимают более 60% итальянцев) в последние недели в стране значительно возросла социальная напряженность и увеличились протесты против введения ковид-сертификатов на рабочих местах.

9 октября акция протеста в Риме переросла под влиянием ультраправых сил в беспорядки. К серьезным протестам власти готовятся в пятницу. В частности, полной приостановкой работы пригрозили в порту Триеста, а также дальнобойщики. Это ставит под угрозу всю систему доставки грузов в стране. Об отдельных протестных акциях объявлено в разных городах. МВД республики приняло решение увеличить контроль и усилить меры безопасности, вплоть до привлечения военных к охране правопорядка.

Данные протесты связаны не столько с вакцинным диссидентством, сколько с принципиальным убеждением, что обязательность ковид-сертификата нарушает конституционное право на труд. Кроме того, правительство не пошло на уступки и не приняло требование об осуществлении бесплатного тестирования. Власти полагают, что это контрпродуктивно для кампании по вакцинации.

Введение грин-пасса, по утверждению правительства, избавляет от необходимости вводить обязательную вакцинацию. Критики подобного подхода указывают, что во избежание хаоса необходимо гарантировать отлаженное функционирование системы тестирования, а также достаточное число тестов - до 1 млн в день, притом что сейчас в сутки по стране проводится до 200 тыс. тестов. Непривитому работнику придется тратить в месяц от 120 до 150 евро на тестирование из собственного кармана. Не многие частные компании решили обеспечить своих сотрудников бесплатным тестированием.

С наращиванием кампании по вакцинации в Италии постепенно начали вводить применение ковид-сертификатов. С начала августа они необходимы для посещения культурных учреждений и массовых мероприятий (даже на открытом воздухе), спортзалов, бассейнов, тематических парков и термальных центров, ресторанов в закрытых помещениях. С сентября документ необходим для проезда на транспорте дальнего следования (самолеты, поезда, корабли, междугородные автобусы). Наконец, на третьем этапе был введен обязательный ковид-сертификат на рабочем месте.

На данный момент в Италии этот документ не требуется только в магазинах, супермаркетах, торговых центрах, а также в церквях. В Ватикане придерживаются тех же норм, что и в Италии, и там с 1 октября грин-пасс тоже нужен.-0-

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