Италия вводит пятидневный карантин для приезжающих из стран ЕС

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приезжающие в Италию из стран ЕС по прибытии должны будут проходить пятидневный карантин, сообщает газета La Repubblica.

Также от прибывающих из стран ЕС будут требовать результат теста на коронавирус, по истечении пяти дней нужно будет повторно сдать тест на наличие инфекции.

Постановление в течение дня подпишет министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Ранее карантин был предусмотрен для всех стран, не входящих в ЕС. Кроме того, по данным ТАСС, приезжать в Италию можно только по причинам, обусловленным рабочими задачами или необходимостью лечения или учебы.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Италии 3 544 957. Число летальных исходов составило 108 350.-0-