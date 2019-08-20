Итальянская прокуратура вынесла постановление о конфискации судна Open Arms

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Агридженто (остров Сицилия) постановила конфисковать судно испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms, которое с десятками мигрантов на борту стоит у берегов острова Лампедуза, сообщает агентство ANSA . В связи с этим необходимо провести немедленную эвакуацию всех мигрантов.

Мигрантов спасли 19 дней назад, однако по решению вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини судну НПО было запрещено входить в итальянские воды и высаживать мигрантов на Лампедузе. За прошедшие дни на борту создались "ужасные психологические условия", некоторые мигранты начали бросаться в море, чтобы вплавь добраться до берега. Все они были спасены службой береговой охраны. Несовершеннолетние и несколько мигрантов с проблемами со здоровьем были доставлены на берег ранее.

Испанские власти направили к Лампедузе военный корабль, чтобы сопроводить судно с мигрантами до Мальорки (автономное сообщество Балеарские острова). Ранее экипаж Proactiva Open Arms отказался от предложения Мадрида доставить их в один из испанских портов, заявив, что люди не выдержат еще несколько дней в море. НПО добивалась высадки мигрантов на Лампедузе и их дальнейшей перевозки самолетом. Несколько европейских стран уже выразили готовность их принять.

Подобная ситуация с мигрантами повторяется не в первый раз. Сальвини запретил заход в итальянские порты судам с нелегалами, спасенными при попытке добраться морем из Африки к южным берегам Европы.-0-