Итальянские археологи опознали тело человека, погибшего 2 тыс. лет назад в Геркулануме

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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские археологи считают, что опознали тело человека, погибшего при извержении Везувия почти 2 тыс. лет назад, передает BBC. Останки человека на территории древнего Геркуланума к северу от Помпей были найдены около 40 лет назад. Исследуемый скелет был одним из 300 останков, обнаруженных в этой местности в 1980-х годах. Первоначально считалось, что этот человек был обычным солдатом. Однако специалисты пришли к выводу, что он мог быть старшим офицером в спасательной операции, начатой ​​историком и флотоводцем Плинием Старшим. Известно, что скелет принадлежал здоровому мужчине в возрасте от 40 до 45 лет. Рядом с ним была найдена лодка, и это дает право полагать, что 300 других скелетов на пляже были близки к спасению.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!