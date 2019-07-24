Итальянские спасатели достали со дна моря фюзеляж вертолета

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские спасатели, работавшие на месте крушения вертолета с двумя россиянами на борту в море у берегов Тосканы, достали из воды фюзеляж воздушного судна. Как сообщает агентство ANSA, он будет передан для дальнейшего изучения следователям.
Обломки вертолета были обнаружены накануне после сигнала о крушении. Спасатели сразу окружили его надувными кругами, чтобы воздушное судно не утопло. Глубина моря на этом участке достигает 200 м.
По версии издания
Прокуратура итальянского города Ливорно устанавливает личности погибших при крушении вертолета у острова Горгона. По первой имеющейся информации, мужчина и женщина были гражданами РФ, россиянка управляла вертолетом. Тело женщины найдено.Поиски мужчины не прекращались со вчерашнего вечера, с момента катастрофы.
На борту находились два человека - мужчина и женщина. Тело женщины было обнаружено, мужчина считается пропавшим без вести, и его поиски продолжаются. Частное транспортное средство, принадлежавшее россиянам, отправилось с озера Комо в Олбию (о. Сардиния) и потерпело крушение в районе острова Горгона (провинция Ливорно) после небольшой остановки в районе города Масса-Каррара.-0-
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