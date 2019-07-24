Итальянские спасатели достали со дна моря фюзеляж вертолета

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские спасатели, работавшие на месте крушения вертолета с двумя россиянами на борту в море у берегов Тосканы, достали из воды фюзеляж воздушного судна. Как сообщает агентство ANSA, он будет передан для дальнейшего изучения следователям.

Обломки вертолета были обнаружены накануне после сигнала о крушении. Спасатели сразу окружили его надувными кругами, чтобы воздушное судно не утопло. Глубина моря на этом участке достигает 200 м.

По версии издания Livorno Today , вертолет Robinson R66 принадлежал 37-летнему Максиму Сычеву.

Прокуратура итальянского города Ливорно устанавливает личности погибших при крушении вертолета у острова Горгона. По первой имеющейся информации, мужчина и женщина были гражданами РФ, россиянка управляла вертолетом. Тело женщины найдено.Поиски мужчины не прекращались со вчерашнего вечера, с момента катастрофы.

На борту находились два человека - мужчина и женщина. Тело женщины было обнаружено, мужчина считается пропавшим без вести, и его поиски продолжаются. Частное транспортное средство, принадлежавшее россиянам, отправилось с озера Комо в Олбию (о. Сардиния) и потерпело крушение в районе острова Горгона (провинция Ливорно) после небольшой остановки в районе города Масса-Каррара.-0-