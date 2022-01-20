Итальянские ученые: "Спутник V" против омикрона в 2 раза эффективнее Pfizer

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вируснейтрализующая активность российской вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса омикрон более чем вдвое превышает показатель препарата Pfizer по результатам сравнительного исследования Института Спалланцани в Италии. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), информирует газета "Известия".

Исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.

Согласно результатам исследования, "Спутник V" продемонстрировал титр вируснейтрализующих антител к штамму омикрон в 2,1 раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (и 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации).

Ученые выяснили, что "Спутник V" формирует более сильный ответ на уровне вируснейтрализующих антител против омикрона благодаря тому, что российская вакцина имеет более широкий спектр вируснейтрализующих антител в отличие от Pfizer, а также более высокую степень имитации инфекции аденовирусной платформой. Также против омикрона российской вакцине помогает бороться гетерогенная схема в основе вакцины.

Помимо этого, в РФПИ отметили, что вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера значительно увеличивает вируснейтрализующую активность против омикрона до уровней, сопоставимых с титрами, которые "Спутник V" формирует против исходного штамма.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в РФ в августе 2020 года. Ее разработали специалисты Центра им.Гамалеи. На сегодняшний день она одобрена более чем в 70 странах мира.-0-