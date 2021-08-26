Итальянский самолет попал под обстрел в аэропорту Кабула

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет итальянских ВВС, участвующий в эвакуации людей из Афганистана, попал под обстрел во время взлета в аэропорту Кабула, сообщает итальянская газета The Post Internazionale.На борту самолета находилось более 90 человек, среди них афганские беженцы и журналисты. Командир воздушного судна совершил экстренный маневр. По данным издания, никто из них не пострадал.Издание отмечает, что этот инцидент свидетельствует о том, что ситуация в районе аэропорта становится все более напряженной.Ранее ТАСС сообщал, что около 50 человек погибли в аэропорту Кабула с момента начала эвакуации граждан американскими военными. Об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по Конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-