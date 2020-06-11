Итальянский вирусолог: коронавирус ослабевает, второй волны пандемии осенью может не быть

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние научные исследования показывают, что коронавирус ослабевает, это позволяет надеяться, что второй волны пандемии COVID-19 осенью не будет, заявил в интервью РИА Новости итальянский вирусолог, проректор миланского университета Массимо Клементи.

"Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с воспалением легких. Одновременно увеличилось количество зараженных, которых можно было лечить на дому", - отметил профессор.

По его словам, столь серьезное изменение клинической картины требовало научного объяснения, поиском которого и занялись сотрудники возглавляемой им лаборатории микробиологии и вирусологии крупного частного лечебного учреждения Италии - госпиталя San Raffaele.

В процессе исследования ученые сравнили 100 пациентов, поступивших в больницу в период с 1 по 15 марта, а также 100 пациентов, госпитализированных во второй половине мая. В результате эксперты пришли к выводу, что в начальной стадии эпидемии вирусная нагрузка (она рассчитывается путем оценки количества вирусных частиц в определенном объеме биологической жидкости) была в десятки раз выше, чем в конце мая.

Улучшение клинической картины и снижение вирусной нагрузки предположительно означает, что сам коронавирус ослабевает. "Пока мы не можем утверждать это с полной уверенностью, но, скорее всего, это именно так. Если вирус, как мы полагаем, постепенно станет менее вирулентным, то повторения ситуации, возникшей этой зимой, не будет", - заявил Массимо Клементи.

Как подчеркнул ученый, вывод об ослаблении вируса подтверждают данные, поступающие к нему из ряда стран, находящихся на различных этапах эпидемии.-0-