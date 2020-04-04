Итальянцы запустили инициативу "подвешенных корзин" для помощи нуждающимся

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский Неаполь запустил инициативу "подвешенных корзин", чтобы во время кризиса, связанного с пандемией, помочь нуждающимся людям. Как сообщает Euronews , благотворительная акция нашла отклик в сердцах итальянцев и начала распространятся и в других городах.

Неаполь известен своей доброй традицией caffe sospeso ("подвешенный кофе"), когда выпив чашечку ароматного напитка, посетитель оплачивает еще и вторую - для незнакомого человека, который не может ее себе позволить. Сейчас, в непростые для Италии времена, когда многие семьи, лишившись возможности работать, сталкиваются с серьезными экономическими трудностями, в Неаполе появились "подвешенные корзины".

По словам волонтера Анджело Пиконе, эпидемиологическая ситуация в стране привела к чрезвычайным социальным последствиям. "И мы решили справиться всем миром, помогая друг другу. Эта надпись на корзинах - "оставь, что можешь, возьми, что тебе нужно" - напоминает, что мы все находимся в одной лодке", - говорит Анджело Пиконе.

Инициативу Неаполя подхватили и другие итальянские города. Подвешенные корзины и коробки теперь можно увидеть повсюду - на местных рынках, в небольших магазинах, супермаркетах.

"Несколько магазинов в Формии присоединились к этой инициативе, - рассказывает мэр города Паола Вилла. - Люди делают покупки для себя и для других семей, которых они не знают. Продукты и предметы первой необходимости остаются в магазине, а мы потом с помощью нашей службы гражданской обороны собираем их и раздаем".

Италия сильнее других европейских стран пострадала от вспышки коронавируса. По данным Университета Джона Хопкинса, в стране заразились почти 120 тыс. человек, 14,6 тыс. скончались.-0-