Итоговая явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва составила 21,77%

9 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва составила после обработки 100% протоколов 21,77%. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Все протоколы подписаны и введены в систему. Явка составила 21,77%. Она выше, чем на прошлых выборах, на половину процента", - сказал Валентин Горбунов.

Он отметил, что самовыдвиженцы получили 26 из 45 мандатов на выборах в Мосгордуму.

"Всего мандатов 45, первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 - кандидатам от КПРФ, 3 - представителям партии "Яблоко", 3 - кандидатам от партии "Справедливая Россия". Остальные - самовыдвиженцам", - сказал глава Мосгоризбиркома.

По словам Горбунова, выборы в столичный парламент седьмого созыва прошли без жалоб и нарушений.

"По общему ходу выборов и голосования нарушений никаких не было. Было два сигнала, которые рассматривали, выезжали на место, но факты не подтвердились, все нормально. Жалоб ни от наблюдателей, ни от членов комиссий не поступало", - сказал Валентин Горбунов.

Выборы в Мосгордуму состоялись 8 сентября в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее были зарегистрированы 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. Были представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Единый день голосования прошел в 85 регионах России. Всего состоялись более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах во время прямых выборов избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).-0-