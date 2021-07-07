Ицхак Герцог приведен к присяге в качестве президента Израиля

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ицхак Герцог принес 7 июля в Кнессете (парламенте страны) присягу в качестве 11-го президента Израиля, после чего подписал ее текст. Трансляцию официальной церемонии осуществляла парламентская пресс-служба, сообщает ТАСС.

"Торжественно обязуюсь хранить верность Израилю и его законам и преданно исполнять обязанности президента государства", - повторил Герцог в соответствии с правилами церемонии слова присяги за спикером Кнессета Мики Леви, после чего поставил подпись под текстом.

Герцог был избран на президентский срок в соответствии с законом по результатам голосования 120 депутатов Кнессета 2 июня. Он пришел на смену Реувену Ривлину, чьи полномочия завершились в момент присяги нового главы государства. Примечательно, что отец Ицхака Герцога Хаим Герцог был президентом Израиля в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

В Израиле установлен семилетний срок исполнения президентских полномочий, пост главы государства нельзя занимать дважды. Отстранить президента от должности может только парламент, если за импичмент проголосуют три четверти депутатов.

Президент Израиля по закону поручает одному из депутатов Кнессета сформировать правительство по итогам парламентских выборов, а также выполняет представительские функции, подписывает принятые законы и имеет право помилования. Согласно закону он находится вне политики и представляет всех граждан государства.

Президентом может стать только гражданин, постоянно проживающий в Израиле.-0-