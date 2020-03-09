Иудеи всего мира начинают отмечать Пурим

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пурим - один из главных праздников иудаизма, в 2020 году он будет отмечаться с заходом солнца 9 марта до заката 10 марта, сообщает ТАСС.

Пурим - самый веселый еврейский праздник, время карнавала, подарков, пышного застолья, театральных представлений и радости.

По еврейскому календарю, Пурим приходится на 14-е число 12-го месяца адара. Два главных обычая этого праздника - раздавать пожертвования неимущим и отправлять через посланников угощения друзьям и близким. Заповедью праздника является также чтение книги Эсфирь вечером 13-го и утром 14-го адара (9 и 10 марта в 2020 году). После вечернего чтения принято надевать праздничные одежды и зажигать свечи.

Самое популярное угощение на Пурим - гоменташ, треугольная булочка с начинкой из изюма, мака и меда (их еще называют "ушами Амана"). Веселье продолжается до позднего вечера, в него входит традиционное карнавальное представление с участием взрослых и детей - пуримшпиль.-0-