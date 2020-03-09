ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 9 марта 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
00:59 В Париже произошла стрельба в мечети В мире
00:44 В Румынии произошло землетрясение В мире
00:29 Иудеи всего мира начинают отмечать Пурим В мире
08.03.20
08.03.20 23:37 Археологи нашли дорогу, построенную индейцами майя Калейдоскоп
08.03.20 23:08 В Китае излечился от коронавируса столетний пациент В мире
08.03.20 21:55 В Канаде произошла стрельба в отеле - два человека погибли В мире
08.03.20 20:47 Караник развеял основные мифы о заболевании коронавирусом Общество
08.03.20 20:45 Белорус Виталий Михайлов занял 9-е место на этапе КМ по конькобежному спорту в Херенвене Спорт
08.03.20 20:25 Кочанова: Беларусь и РФ рассчитывают придать новый импульс форуму регионов Экономика
08.03.20 20:02 Белоруска Марина Зуева заняла второе место на этапе КМ по конькобежному спорту в Херенвене Спорт
08.03.20 19:53 СК: уместно вернуться к вопросу смягчения ответственности за неосознанные лайки под порно Общество
08.03.20 19:51 СК предлагает ввести уголовную ответственность за незаконный оборот реквизитов банковских карт Общество
08.03.20 19:48 Носкевич раскрыл детали расследования дела о взрывах салютных установок в Минске Общество
08.03.20 19:12 В столице Литвы Вильнюсе походит традиционная ярмарка Казюкаса В мире
08.03.20 18:29 Пять туристов погибли при сходе лавины в Австрии В мире
08.03.20 18:05 Волейболистки "Минчанки-2" выиграли у "Протона-2" в 5-м туре финального этапа Молодежной лиги Спорт
08.03.20 17:44 Фестиваль "Великопостные концерты" пройдет 9-23 марта в Минске Культура
08.03.20 17:10 Белорусская фристайлистка Снежана Дребенкова заняла 6-е место на этапе КМ в Красноярске Спорт
08.03.20 16:58 Крупнейший иранский авиаперевозчик приостанавливает полеты в Европу В мире
08.03.20 16:45 Норвежец Йоханнес Бё стал первым в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место Спорт
08.03.20 16:33 Российский лыжник Александр Большунов выиграл 50-километровый масс-старт на этапе КМ в Норвегии Спорт
08.03.20 16:06 ФОТОРЕПОРТАЖ: Забег Beauty Run состоялся в Минске Регионы
08.03.20 15:59 Микроавтобус сбил велосипедиста в Минске Происшествия
08.03.20 15:55 РЕПОРТАЖ: Своим молодильным яблочком 60-летняя витебчанка считает танцы Регионы
08.03.20 15:15 Папа Римский впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции В мире
08.03.20 14:41 Норвежка Тириль Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, Ирина Кривко - 25-я Спорт
08.03.20 14:17 Микроавтобус наехал на водоналивные блоки на МКАД и опрокинулся Происшествия
08.03.20 14:14 Саудовская Аравия собирается увеличить добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК В мире
08.03.20 14:07 ФОТОФАКТ: В Гомеле 8 Марта прошел "Марафон поздравлений для автоледи" Регионы
08.03.20 13:32 Шведка Фрида Карлссон победила в масс-старте на этапе КМ по лыжному спорту в Холменколлене Спорт
Все новости
Все новости
В мире
09 марта 2020, 00:29

Иудеи всего мира начинают отмечать Пурим

Фото Российской Газеты
Фото Российской Газеты

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пурим - один из главных праздников иудаизма, в 2020 году он будет отмечаться с заходом солнца 9 марта до заката 10 марта, сообщает ТАСС.

Пурим - самый веселый еврейский праздник, время карнавала, подарков, пышного застолья, театральных представлений и радости.

По еврейскому календарю, Пурим приходится на 14-е число 12-го месяца адара. Два главных обычая этого праздника - раздавать пожертвования неимущим и отправлять через посланников угощения друзьям и близким. Заповедью праздника является также чтение книги Эсфирь вечером 13-го и утром 14-го адара (9 и 10 марта в 2020 году). После вечернего чтения принято надевать праздничные одежды и зажигать свечи.

Самое популярное угощение на Пурим - гоменташ, треугольная булочка с начинкой из изюма, мака и меда (их еще называют "ушами Амана"). Веселье продолжается до позднего вечера, в него входит традиционное карнавальное представление с участием взрослых и детей - пуримшпиль.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
праздник религиозный праздник
Новости рубрики В мире
Фото dailystar.co.uk В Париже произошла стрельба в мечети
Фото Getty Images В Румынии произошло землетрясение
Фото из архива В Китае излечился от коронавируса столетний пациент
Фото из архива В Канаде произошла стрельба в отеле - два человека погибли
Фото Wildlife В столице Литвы Вильнюсе походит традиционная ярмарка Казюкаса
Фото APA Пять туристов погибли при сходе лавины в Австрии
Главное
Во время встречи Лукашенко: предложений о поставках и переработке в Беларуси нефти уже немало
Кочанова: Беларусь и РФ рассчитывают придать новый импульс форуму регионов
Караник развеял основные мифы о заболевании коронавирусом
СК предлагает ввести уголовную ответственность за незаконный оборот реквизитов банковских карт
Топ-новости
Вторая партия танкерной нефти начала поступать на "Нафтан"
ФОТОРЕПОРТАЖ: Забег Beauty Run состоялся в Минске
Белоруска Алина Горносько выиграла золото турнира Гран-при по художественной гимнастике в Брно
Носкевич раскрыл детали расследования дела о взрывах салютных установок в Минске
Учебный процесс в БНТУ с 10 марта вернется в штатный режим
РЕПОРТАЖ: Своим молодильным яблочком 60-летняя витебчанка считает танцы
В Совете Республики продолжаются личные приемы граждан
Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта
Коронавирус зафиксирован еще в четырех странах
ФОТОРЕПОРТАЖ: Гала-концерт "Звезды мирового балета. От классики до модерна" прошел в Минске
ФОТОФАКТ: В Гомеле 8 Марта прошел "Марафон поздравлений для автоледи"
РЕПОРТАЖ: "Вижу кончиками пальцев" - история витебчанина, который после потери зрения стал массажистом
БГК имени Мешкова обыграл "Мотор" в первом матче 1/4 финала SEHA-лиги
МИД предупредил белорусских туристов об ограничениях в некоторых странах из-за коронавируса
При обрушении гостиницы в Китае погибли 10 человек
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.