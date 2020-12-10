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10 декабря 2020, 07:00

Иудеи всего мира празднуют Хануку

Фото из архива
Фото из архива

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иудеи Беларуси и всего мира с вечера 10 по 18 декабря отмечают один из главных религиозных праздников - Хануку.

Ханука - праздник света и чуда спасения еврейского народа от духовного уничтожения. И хотя на протяжении веков с праздником стали связывать множество легенд и толкований, в его основе лежит точно датируемое и исторически достоверное событие - освобождение в 164 году до нашей эры Иерусалимского храма от поработивших древнюю Иудею греко-сирийских войск.

Царь Антиох Эпифан решил насильно заставить иудейский народ отказаться от веры, традиций и заповедей. Тора стала запретной книгой, соблюдение еврейских законов - серьезным преступлением, храмовые сокровища были конфискованы, весь запас освященного масла храмовых светильников уничтожен, а сам храм разграблен. Таким образом Эпифан надеялся прервать многовековой порядок иудейского богослужения. В ответ в Иудее началось восстание под предводительством семьи Маккавеев.

После долгого противостояния Маккавеям удалось победить эллинистическое войско и вернуть иудеям Иерусалимский храм, вынести оттуда греческих идолов и очистить оскверненный алтарь. По иудейскому закону, в храме должен постоянно гореть светильник - Менора (который во время нахождения в храме греков был потушен). Иудеи долго искали масло среди обломков и нашли только в одном небольшом кувшине, которого хватило бы лишь на один день горения светильника, а для изготовления такого масла потребовалась бы еще одна неделя. Тем не менее иудеи зажгли Менору, и случилось чудо - кувшина с маслом хватило ровно на 8 дней, пока следующая партия масла не была изготовлена.

Мудрецы того поколения решили сделать эти восемь дней периодом радости и прославления Всевышнего и постановили каждый вечер зажигать светильники у входа в дом, чтобы открыто свидетельствовать о чуде.

Ханука прежде всего детский праздник. В эти дни дети получают "ханукальные деньги", играют в специальный волчок, на котором написано "чудо произошло здесь". Существует обычай, запрещающий женщинам работать, пока горят ханукальные светильники.

И хотя в Хануку не обязательно устраивать праздничную трапезу, большинство иудеев старается в эти дни садиться за стол, беседовать о чудесах Хануки и есть блюда, приправленные маслом.-0-

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