Из аэропорта в Чили похитили более $15 млн

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Сантьяго грабители похитили у инкассаторов более $15 млн. Об этом сообщает телеканал 24 Horas.

Около 10 человек на двух автомобилях проникли в зону складов аэропорта и украли деньги из грузовика компании, перевозящей ценности.

Всего были похищены $14 млн и 1 млн евро. Пострадали двое сопровождавших.

В полиции заявили, что преступники использовали по крайней мере один фургон с логотипом почтовой компании DHL, который на самом деле ей не принадлежал, а использовался только для ограбления.-0-