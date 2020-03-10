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10 марта 2020, 00:47

Из аэропорта в Чили похитили более $15 млн

Фото 24horas
Фото 24horas

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Сантьяго грабители похитили у инкассаторов более $15 млн. Об этом сообщает телеканал 24 Horas.

Около 10 человек на двух автомобилях проникли в зону складов аэропорта и украли деньги из грузовика компании, перевозящей ценности.

Всего были похищены $14 млн и 1 млн евро. Пострадали двое сопровождавших.

В полиции заявили, что преступники использовали по крайней мере один фургон с логотипом почтовой компании DHL, который на самом деле ей не принадлежал, а использовался только для ограбления.-0-

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