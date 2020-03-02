Из больниц Китая 1 марта выписались более 2,8 тыс. вылечившихся от COVID-19 - Цуй Цимин

2 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Китае в минувшее воскресенье, 1 марта, из больниц выписались 2837 пациентов, вылечившихся от коронавируса COVID-2019. Эту информацию предоставил корреспонденту БЕЛТА посол Китая в Беларуси Цуй Цимин со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Дипломат сообщил, что количество тяжелобольных снизилось на 255 до 7110. Наряду с этим в Китае сегодня подтверждены 202 новых случая заражения. Летальные исходы зафиксированы в провинции Хубэй.

Кроме того, 1 марта был зарегистрирован 141 новый пациент с подозрением на коронавирус. По состоянию на 1 марта в Китае (без учета данных специальных административных районов Сянган и Аомэнь, а также Тайваня) выявлено в общей сложности 80026 подтвержденных случаев заболевания, при этом 32652 больных все еще проходят лечение, а 44462 пациента выписаны из больниц после выздоровления, 2912 человек скончались. Количество возможных случаев заражения коронавирусом нового типа составило 715.

В настоящее время под медицинским наблюдением остаются более 46,2 тыс. человек, которые имели тесные контакты с заболевшими. 1 марта 8154 человека освобождены от медицинского контроля.

Что касается Сянгана, Аомэня и Тайваня, то там число подтвержденных случаев инфицирования составило 98, 10 и 40, после выздоровления выписаны 36, 8 и 12 пациентов соответственно. В Сянгане от COVID-2019 скончались два человека, на Тайване - один.

В настоящее время ежедневно в Китае выпускается около 116 млн медицинских масок, причем за минувший месяц их производство выросло более чем в пять раз. До вспышки коронавирусной инфекции в стране изготавливалось около половины мирового объема масок - 20 млн штук. В Китае увеличен их выпуск с учетом возросшего спроса в период эпидемии.-0-