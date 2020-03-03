Из больницы во Франции украли 2 тыс. медицинских масок

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Злоумышленники украли 2 тыс. хирургических масок из больницы Марселя. Об этом сообщило AFP .

По данным агентства, маски предназначались для врачей и пациентов хирургического отделения. Агентство сообщает, что масок на складе хватит для нормальной работы больницы.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все запасы медицинских масок во Франции будут реквизированы и переданы сотрудникам медучреждений и тем, кого затронуло распространение коронавируса.

3 марта санитарно-медицинское агентство Sante publique France сообщило о выявлении 13 новых случаев заражения коронавирусом во Франции. По последней информации, умерли четыре человека.-0-