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12 апреля 2021, 19:01

Из горящего хостела рядом с Невской мануфактурой эвакуировали 50 человек

Фото Reuters
Фото Reuters

12 апреля, Санкт-Петербург /БЕЛТА-ТАСС/. Огонь из-за сильного ветра перекинулся с Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге на соседнее здание - хостел, из которого эвакуировали 50 человек. Об этом сообщили ТАСС в главке МЧС по городу.

"Из-за сильного ветра огонь распространился на рядом стоящее здание хостела по адресу: Тельмана, 8. Горит кровля на площади 50 кв.м, из здания эвакуированы 50 человек. С основного места пожара передислоцировано 11 единиц техники", - сообщили в ведомстве.

Крупный пожар произошел сегодня в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге. При тушении огня погиб один пожарный, еще двое получили ожоги и госпитализированы.-0-

Фото РИА Новости

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