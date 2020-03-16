Из картинной галереи в Оксфорде украли три очень ценных картины

Фото Getty Images. Картинная галерея Крайстчерча в Оксфордском университете
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из картинной галереи Крайстчерча в Оксфордском университете (Великобритания) украли картины XVI и XVII веков. Эксперты оценивают их стоимость в несколько миллионов фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.
Речь идет о полотнах Антониса Ван Дейка "Солдат верхом на лошади" (1616), Сальватора Розы "Скалистое побережье" (конец 1640-х годов) и Аннибале Карраччи "Пьющий мальчик" (приблизительно 1580-й год).-0-