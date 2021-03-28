Из мозамбикского города Палма эвакуировали 1,8 тыс. человек

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судно с 1 800 человек на борту прибыло в воскресенье из захваченного исламистами города-порта Палма на севере Мозамбика в расположенный в 245 км южнее город Пемба, административный центр провинции Кабу-Делгаду. Об этом сообщет ТАСС.

Среди эвакуируемых более 1 тыс. рабочих и специалистов со строящегося в 10 км от Палмы французской энергетической группой Total комплекса по переработке и сжижению газа. Руководство Total объявило, что временно приостанавливает все работы на данном объекте и вывозит свой персонал в более безопасное место.

Город Палма был атакован и захвачен 24 марта боевиками из исламистских террористических группировок. Хорошо вооруженные исламисты напали на армейские казармы и правительственные здания. Со стороны регулярных частей есть серьезные потери.-0-