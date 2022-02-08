Из Останкинской башни эвакуировали людей после сообщения о минировании

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение с угрозой взрыва поступило в адрес телевизионного центра Останкино в Москве, после чего началась эвакуация людей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в телецентре Останкино, на место для проверки выехали специалисты", - сказал собеседник агентства.

В телебашне начали эвакуацию сотрудников, сообщил источник. На месте работает ФСБ России.

Площадь телецентра составляет 280 тыс. кв.м. Он обеспечивает вещание Первого канала, НТВ, Матч ТВ, ОТР и других.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна минирований различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.-0-