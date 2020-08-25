Из-под завалов рухнувшего здания в Индии спасли около 60 человек

25 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Примерно 60 человек спасены из-под завалов пятиэтажного жилого дома, обрушившегося в понедельник в индийском штате Махараштра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

По информации телеканала, 15 человек получили ранения и травмы, по меньшей мере один человек погиб. Спасательные работы на месте инцидента продолжаются. По его данным, под завалами могут оставаться еще 25 человек.

Ранее информационное агентство ANI сообщило, что под обломками здания, обрушившегося в округе Райгад в 200 км от мегаполиса Мумбаи, всего могли оказаться до 200 человек.

Причиной обрушения, по предварительным данным, стали мощные муссонные ливни, которые постоянно идут в августе в этом штате.-0-