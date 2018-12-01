Из Республики Корея в КНДР отправился первый поезд за десять лет

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый поезд за последние десять лет отправился из Южной в Северную Корею, передает южнокорейское агентство Yonhap. Поездка продлится 18 дней.

Эксперты из двух стран вместе проедут более 2600 км почти через всю Северную Корею. Обзор состояния железнодорожных путей должен показать, какие работы необходимо выполнить.

В составе поезда - шесть вагонов, среди них - цистерна с 55 т дизельного топлива для бесперебойного движения поезда, вагон-генератор, вагон с сидячими местами, спальный купейный вагон, вагон для совещаний, а также вагон с водой для душевых кабин и прачечной.

До разделения Кореи в 1948 году Север с Югом соединяли две железнодорожные линии – западная и восточная. Восстановление западной линии между странами в 2007 году было одним из первых жестов примирения.

В обеих странах предполагают, что до конца 2018 года произойдет соединение железных дорог двух государств. Сеул выделил около $57 млн на программу ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры КНДР.

КНДР и Республику Корею соединили дорогой впервые за 14 лет. Она будет использоваться для совместных операций по поиску останков людей, которые погибли в Корейской войне в 1950-1953 годах.-0-