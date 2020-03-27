Из сектора Газа по Израилю выпустили ракету

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракету, которая упала на юге Израиля. Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало, сообщает AP.

По сообщению израильских военных, ракета упала в южном израильском городе Сдерот, который располагается недалеко от палестинского приморского анклава. Ни одна из палестинских группировок не взяла на себя ответственность за этот запуск.

Выпущенная ракета нарушила недели затишья на границе между Израилем и сектором Газа. Как передает ТАСС, в ходе предыдущего раунда обмена ударами 23 и 24 февраля по территории еврейского государства было выпущено 80 ракет из сектора Газа, 70 из которых были перехвачены. В ответ ВВС Израиля нанесли удары по военным целям группировки "Исламский джихад" к югу от Дамаска в Сирии и десяткам объектов этой группировки по всему сектору Газа.-0-