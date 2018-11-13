Из сектора Газа по Израилю запустили 370 ракет

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль зафиксировал запуск из сектора Газа на свою территорию 370 ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
При этом около 100 ракет удалось перехватить системе противовоздушной обороны "Железный купол".
По данным газеты Haaretz, жертвой обстрелов стал 40-летний мужчина. Его тело обнаружено в одном из зданий, подвергшихся нападению.
Число пострадавших уточняется. По последней информации израильских властей, ранения получили 55 человек.-0-
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