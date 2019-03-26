Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из сектора Газа в ночь на 26 марта были выпущены около 30 ракет по южным районам Израиля, сообщает ТАСС.

По данным израильской армии, система ПВО Израиля "Железный купол" перехватила несколько ракет, остальные упали в незаселенной местности.

В ответ на запуск ракет израильские истребители ночью нанесли удары по 15 террористическим объектам в северной части сектора Газа. Среди пораженных целей - военные лагеря в Бейт-Хануне и Бейт-Лахии. Также 26 марта Армия обороны Израиля нанесла дополнительные удары на территории военного лагеря ХАМАС в центральной части сектора Газа. Танки и вертолеты израильской армии ударили и по нескольким военным постам ХАМАС.

Очередной виток противостояния начался с того, что рано утром 25 марта выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в поселении Мишмерет в центральной части Израиля к северу от Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей.

Вечером 25 марта египетским посредникам удалось добиться заявления о прекращения огня между палестинцами и израильтянами. Вместе с тем ракетные обстрелы возобновились спустя час после перемирия.

Обострение конфликта произошло во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США.

Ранее, 21 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что США должны полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Как сообщает BBC, Дональд Трамп 25 марта подписал указ, признающий суверенитет Израиля над Голанскими высотами. "Отвратительное нападение, которое произошло сегодня утром, показывает нам, с какими вызовами в области безопасности ежедневно сталкивается Израиль, и сегодня я делаю исторический шаг, чтобы помочь Израилю защититься", - сказал Трамп перед подписанием указа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за такой шаг.

Европейский союз призвал палестинцев в секторе Газа немедленно прекратить ракетные обстрелы, насильственные действия и провокации. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, опубликованном 25 марта, сообщает ТАСС. "ЕС подтверждает полную поддержку усилий Египта и ООН по уменьшению напряженности и улучшению ситуации для жителей сектора Газа", - указано в тексте.-0-