Из-за гроз в индийском штате Западная Бенгалия погибли 20 человек

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Западная Бенгалия по меньшей мере 20 человек погибли в результате грозовой погоды, еще трое пострадали из-за ударов молнии. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает агентство Синьхуа.

Так, в округах Муршидабад и Хугли в результате непогоды погибли по девять человек. Пострадавшие были доставлены в медучреждения.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей и объявил о предоставлении денежной помощи членам семей жертв и пострадавшим.

Сезон дождей, когда часто происходят грозы, в Индии продолжается с июня по сентябрь каждый год.-0-