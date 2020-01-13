Из-за извержения вулкана на Филлипинах закрыты школы и предприятия

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Филиппин Маниле закрыты школы и предприятия из-за выброса пепла вулканом Таал, сообщает Reuters.

По данным сейсмологов, извержение вулкана в любое время может спровоцировать цунами.

Более 24 тыс. человек уже эвакуированы. В некоторых населенных пунктах, в том числе в муниципалитете Талисай, эвакуация осложняется тем, что недавно прошедший дождь превратил пепел в грязь. В связи с этим для транспортировки людей требуются грузовики. Некоторые туристы игнорируют опасность и направляются в города, расположенные ближе к вулкану.

Власти сообщили, что полеты в международном аэропорту Манилы частично возобновились. 12 января около 240 рейсов были отложены или отменены из-за плохой видимости.

Вулкан Таал находится примерно в 70 км к югу от центральной части Манилы и является одним из самых маленьких действующих вулканов в мире. За последние 500 лет Таал извергался более 30 раз, последний - в 1977 году. Извержение в 1911 году привело к гибели 1500 человек, а извержение в 1754 году длилось несколько месяцев. Остров Лусон, на котором находится Таал, считается опасной зоной.-0-