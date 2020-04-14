Из-за карантина у 39% москвичей серьезно упали доходы, 12% потеряли работу

14 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Из-за ситуации с коронавирусом и введенных вследствие этого в Москве карантинных ограничительных мер у 39% жителей российской столицы уже упали доходы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским холдингом "Ромир", сообщает БЕЛТА.

"39% опрошенных жителей Москвы признались, что серьезно потеряли в доходах", - говорится в результатах исследования. При этом 32% москвичей временно перестали работать, еще 12% вообще потеряли работу, а 30% вынуждены трудиться неполный рабочий день. Отмечается, что чаще всего теряют работу люди в возрасте 45-50 лет.

"Очевидно, что помимо медицинских угроз пандемия коронавируса приносит и серьезные социальные изменения, - отмечает в своем комментарии к результатам опроса президент исследовательского холдинга "Ромир" Андрей Милехин. - Люди теряют доходы, работу. Вне всякого сомнения, пандемия минует острую фазу, но с социальными последствиями нашим элитам предстоит разбираться серьезно и долго".

С 30 марта в Москве действует режим домашней самоизоляции для всех жителей города: работают только государственные структуры, продовольственные магазины, аптеки, транспорт, предприятия жизнеобеспечения и непрерывного цикла. С 15 апреля в российской столице вводится система электронных пропусков, которые необходимо иметь при перемещении на любом виде личного или общественного транспорта.-0-