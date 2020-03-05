Из-за коронавируса школы закрыты уже в 15 странах - ЮНЕСКО

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти 15 государств и территорий приняли решение на время полностью закрыть школы в интересах борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Такие меры уже приняты, в частности, в Иране, Италии, Китае, КНДР, Кувейте, Ливане, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратах, Японии. В результате посещать учебные заведения не будут более 290,5 млн детей и подростков.

Помимо этого, школы закрыты в отдельных районах еще девяти государств, включая Великобританию, Вьетнам, Германию, Пакистан, США, Францию, Республику Корея. Эксперты ЮНЕСКО считают, что в некоторых странах это создает проблемы с питанием детей, которые теперь не имеют возможности получать обеды в школе. Родители, вынужденные оставаться дома с детьми, сталкиваются с угрозой потери работы и снижения доходов.

ЮНЕСКО в связи с этим планирует 10 марта провести экстренную встречу министров образования для обсуждения сложившейся ситуации и выработки мер по сохранению системы непрерывного и равного для всех школьного образования.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Республике Корея, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано около 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.-0-