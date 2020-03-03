Из-за коронавируса закрываются туристические объекты по всему миру

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за распространения коронавируса, которым заразились около 90 тыс. людей в мире, в разных странах закрывают туристические объекты и достопримечательности, сообщает CNN .

Первым еще 24 января закрылся Disneyland в китайском Шанхае, о дате его открытия ничего не сообщается. Вслед за ним приостановили работу Disneyland и парк развлечений Ocean Park в Гонконге (административный район на юго-востоке Китая). В Японии до 16 марта закрыты токийские Disneyland и аквапарк DisneySea. В Таиланде объявил о закрытии с 3 марта развлекательный парк Legend Siam.

Незапланированные каникулы из-за вспышки коронавируса начались в крупных мировых музеях и других культурных объектах. Например, во Франции 1 марта закрылся для посетителей Лувр. Руководство музея обсуждает с Комитетом по исключительным вопросам здоровья, безопасности и условий труда возможную дату открытия.

Временно закрыли двери музеи по всему Китаю. Однако они по-прежнему активны в социальных сетях и предлагают ознакомиться с коллекциями онлайн.

В Японии в числе закрытых - Художественный музей Мори, Национальный музей современного искусства и Киотский национальный музей. Открытие популярного туристического объекта в Токио - телевизионной башни Tokyo Skytree - запланировано на 15 марта.

В Республике Корея на неопределенный срок закрыли двери Национальный музей и Национальный музей современного искусства. Приостановлены организованные групповые экскурсии по дворцовому комплексу Кенбоккун, одному из самых популярных туристических объектов страны.

На неопределенный срок закрылись многие музеи в Милане, Венеции и других городах на севере Италии. С 23 февраля не работает знаменитый миланский оперный театр La Scala.

Случаи заражения коронавирусом подтверждаются ежедневно, поэтому возможны новые закрытия туристических достопримечательностей в разных странах мира. Информацию о работе музеев, парков развлечений и других объектов следует заранее уточнять на их официальных сайтах.-0-