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31 августа 2021, 08:28

Из-за лесного пожара в Калифорнии эвакуировали 30 тыс. человек

Пожар в горных массивах Сьерра-Невады. Фото Getty Images
Пожар в горных массивах Сьерра-Невады. Фото Getty Images

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар "Калдор" в округе Эль-Дорадо в Калифорнии (США) привел к эвакуации около 30 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении офиса губернатора штата, информирует ТАСС.

Площадь пожара, начавшегося еще в середине августа в горных малообитаемых районах Сьерра-Невады на востоке Калифорнии, превысила 30 августа 700 кв.км. Огонь стал подходить к населенным пунктам. В результате власти штата были вынуждены объявить эвакуацию в округе Эль-Дорадо.

Пожар угрожает также курортной зоне вблизи озера Тахо, где любят отдыхать туристы. Эвакуация идет в том числе и из этого района. По оценкам чрезвычайных служб, огонь может уничтожить до 20 тыс. строений.

Ситуация с лесными пожарами в Калифорнии остается сложной. Офис губернатора объявил запрет на посещение лесов в штате с 31 августа по 17 сентября.-0-

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