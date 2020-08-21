Из-за лесных пожаров в Калифорнии погибли 5 человек

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли в результате лесных пожаров в Северной Калифорнии, сообщает агентство Associated Press.

Ранее сообщалось об одном погибшем, им стал пилот вертолета, тушившего лесные пожары в центральной Калифорнии. 19 августа в штате был объявлен режим чрезвычайной ситуации, десятки тысяч жителей эвакуированы в безопасные районы.

На сегодняшний день площадь возгораний возросла до 125 тыс. га. Пожары разрушили более 170 строений, под угрозой уничтожения находятся еще 50 тыс. зданий. В результате стихии пять человек погибли, более 30 пострадали, еще два человека числятся пропавшими без вести.

Причиной столь масштабных пожаров стала чрезвычайно жаркая погода: 17 августа в калифорнийской Долине Смерти была отмечена рекордная температура - 54,4 градуса. За последние несколько суток в штате зафиксировано около 11 тыс. ударов молний, которые спровоцировали сотни новых пожаров.-0-