Из-за ливней в Бразилии погибли 10 человек

12 января, Рио-де-Жанейро /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Десять человек погибли за минувшие сутки в результате сильных ливней в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии.

Дожди усилились в минувшие выходные, вызвав наводнения и оползни, в результате чего несколько населенных пунктов оказались заблокированы. Несколько рек в штате Минас-Жерайс вышли из берегов. Существует опасность прорыва ряда плотин.

В 145 из 853 муниципалитетов штата объявлено чрезвычайное положение, более 17 тыс. человек эвакуированы.

С начала сезона дождей в октябре 2021 года жертвами стихии в регионе стали по меньшей мере 19 человек.-0-