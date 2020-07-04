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04 июля 2020, 14:01

Из-за ливней в Японии погибли по меньшей мере 15 человек

Фото Kyodo
Фото Kyodo

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15 человек погибли из-за обильных дождей, которые обрушились на юго-запад Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Река Кумагава разлилась и затопила дома престарелых в поселке Кумамура (префектура Кумамото). Прибывшие спасатели извлекли тела 14 человек в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую имеют право только медики.

Ранее сообщалось о двух погибших под завалами, вызванными оползнем в небольшой деревушке Акисита, однако позднее местные власти уточнили, что спасатели обнаружили тело только одного погибшего.

В настоящее время пропавшими без вести числятся девять человек.

Свыше 200 тыс. жителей получили указание к эвакуации в префектурах Кумамото и Кагосима, где был объявлен максимальный пятый уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза для жизни людей.

Более 200 тыс. японцев готовятся к эвакуации из-за ливнейБолее 200 тыс. японцев готовятся к эвакуации из-за ливней
По последним данным, по крайней мере 13 человек числятся пропавшими в затопленном поселке Акисита (Кумамото), где разлилась река. Из-за ливней почти 9 тыс. домов в префектуре Кумамото остались без света.

Кризисный штаб, собирающий и анализирующий информацию, создан при канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ. Национальное метеорологическое управление страны предупреждает о серьезной угрозе разлива рек, схода оползней и затоплений обширных территорий. В некоторых районах префектуры Кумамото за сутки выпало 479,5 мм осадков.

Для помощи местным спасательным службам в эвакуации населения и борьбе с последствиями стихии власти Японии направили 10 тыс. военнослужащих на юго-запад страны.-0-

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