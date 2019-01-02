Из-за наводнений и оползней на Филиппинах погибли 85 человек

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате оползней и разрушительных наводнений в центральной части Филиппин погибли 85 человек. По официальным данным, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters.
Установлено, что среди погибших есть маленькие дети.
В трех филиппинских провинциях, пострадавших от стихии, объявлено чрезвычайное положение. Наибольший ущерб нанесен области Бикол, население которой составляет 5,8 млн человек. Из-за ливней и оползней за последние несколько дней погибли 68 жителей провинции. Материальный ущерб для сельского хозяйства Бикола оценивается в $6,5 млн.
Циклон Усман, обрушившийся на Филиппины 29 декабря, к настоящему моменту ослаб. Согласно данным ТАСС, за прошедшие выходные более 42 тыс. семей, или примерно 192 тыс. человек, проживающих в 457 поселениях в центральной и северной частях Филиппин, так или иначе пострадали от ливней.-0-
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