Из-за наводнений в Мексике повреждено около 3,5 тыс. домов

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 3,5 тыс. домов пострадали от разлива реки Сан-Хуан в штате Керетаро в центральной части Мексики, сообщает газета Milenio.

В основном пострадали дома в трех районах штата: в Ла-Руэда - 2 тыс., в Боскес-де-Сан-Хуан -1,2 тыс. и в Ногалесе - 330.

Губернатор Керетаро Маурисио Кури пообещал, что сотрудники проведут перепись пострадавших для оказания помощи и поддержки. "У нас будет 120 человек, которые проведут перепись, чтобы узнать, сколько человек тут проживает постоянно, сколько арендуют, мы посмотрим, какие у нас будут возможности, чтобы подобрать решение для каждого", - пояснил он.

Ранее спасатели эвакуировали более 2,4 тыс. жителей Сан-Хуан-дель-Рио и Текискьяпан в штате Керетаро.-0-