Из-за наводнения в Мичигане эвакуируют 10 тыс. человек

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Мичиган из-за проливных дождей произошел прорыв дамб на реке Титтабаваси. Власти эвакуируют из опасной зоны около 10 тыс. жителей округа Мидленд, сообщает Associated Press.

Председатель Совета уполномоченных округа Мидленд Марк Боне заявил, что уведомления об эвакуации получили свыше 3,5 тыс. домохозяйств, где проживают около 10 тыс. человек. По его словам, информация о пострадавших из зоны подтопления пока не поступала.

Местные власти заявили, что наводнение может стать самым масштабным в истории округа. Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер заявила, что с особенно серьезной угрозой наводнения столкнулся центр Мидленда. В городе, на берегу реки Титтабаваси, располагается химический завод Dow Chemical. Ему также угрожает подтопление.

Гретхен Уитмер объявила чрезвычайное положение в округе Мидленд и призвала жителей районов, которым угрожает наводнение, переместиться в более безопасное место или расположиться в одном из открывшихся эвакуационных центров. Она также призвала население соблюдать все меры предосторожности для предотвращения распространения коронавируса.

Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение о наводнениях в Мичигане после проливных дождей, которые продолжались в штате с 17 мая.-0-