Из-за непогоды без электричества остались 28 тыс. жителей Курганской и Челябинской областей России

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 18,3 тыс. человек в Курганской области и 9,7 тыс. человек в Челябинской области остались без электричества из-за сильного ветра и мокрого снега, сообщает телеканал МИР24.

По информации Министерства энергетики России, с вечера 26 октября по настоящее время в Курганской области наблюдается ветер 26 м/с и мокрый снег. В Челябинской области был зафиксирован ветер скоростью 20 м/с и сильный снег. Температура воздуха -3°С.

"Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, несколько рейсов из аэропорта Челябинска были отменены или задержаны 26 и 27 октября из-за неблагоприятных погодных условий.-0-