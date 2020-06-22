Из-за непогоды в Украине обесточены 112 населенных пунктов

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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 112 населенных пунктов в пяти областях Украины обесточены из-за дождей и сильного ветра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Уточняется, что в результате срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 112 населенных пунктов, в том числе в Житомирской области - 47, в Ровенской - 24, в Волынской - 17, Хмельницкой - 15, в Кировоградской - 9.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ГСЧС Украины сообщает, что 21 июня на территории ряда регионов Украины из-за непогоды упали 37 деревьев, подтоплены три подвальных помещения, два домохозяйства, повреждена крыша жилого дома. Жертв и пострадавших нет.-0-