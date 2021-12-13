Из-за непогоды в Украине обесточены 187 населенных пунктов

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине остались без электричества более 180 населенных пунктов в пяти областях. Причиной тому является ухудшение погодных условий. Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, остаются обесточенными 187 населенных пунктов в 5 областях (Львовская - 102, Ивано-Франковская - 61, Закарпатская - 10, Черновицкая - 10 и Житомирская - 4).

Отмечается, что к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.-0-