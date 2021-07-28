Из-за обрушения склона дорожной насыпи в Пекине погибли 5 человек

28 июля, Пекин /Синьхуа-БЕЛТА/. В одном из пекинских домов престарелых пять человек погибли из-за вызванного ливнем обрушения склона дорожной насыпи, которая повредила находящееся рядом здание, сообщает Синьхуа.

Как отметили в администрации района Хайдянь, где расположен указанный дом престарелых, 12 человек оказались в ловушке. Благодаря усилиям спасателей, семь человек удалось спасти. Одному из пострадавших была сделана операция из-за травмы ноги, а остальные были выписаны из больниц после осмотра.

Все работники и жители дома престарелых были эвакуированы. Профильные ведомства проводят работу по выявлению скрытых опасностей в других подобных учреждениях.

Причины трагедии уточняются.-0-