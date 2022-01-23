Из-за омикрона в Новой Зеландии объявили красный уровень тревоги

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая Зеландия переходит на красный, максимальный уровень тревоги из-за обнаружения заражения омикрон-вариантом коронавируса. Об этом говорится в опубликованном заявлении премьер-министра Джасинды Ардерн, сообщает ТАСС.

"Распространение омикрон-варианта уже произошло как на Северном, так и на Южном острове, случаи заражения зафиксированы на нескольких авиарейсах, - сказала Джасинда Ардерн. - Наша стратегия в том, чтобы замедлить распространение омикрона, и она предусматривает такие меры, как использование масок и ограничение числа участников любых мероприятий, что также позволит снизить нагрузку на нашу систему здравоохранения. Мы продолжим быстро тестировать людей с симптомами, отслеживать их контакты и изолировать".

Премьер призвала жителей страны как можно скорее сделать бустерную прививку, если с момента получения второго компонента вакцины прошло не менее четырех месяцев. "Нам нужно использовать ближайшие недели до того, как вирус значительно распространится, чтобы помочь как можно большему числу людей сделать бустерную прививку. По всей стране открыты пункты вакцинации, и мы будем наращивать мощности", - сказала она.

Максимально высокий, красный уровень тревоги по классификации новозеландских властей не предусматривает объявления локдаунов и блокировок. Все предприятия, учреждения и ведомства в стране останутся открытыми, однако вместимость ресторанов, пабов и баров будет ограничена до 100 человек, при этом их посетители должны иметь возможность соблюдать социальную дистанцию.

Ученики средних общеобразовательных школ, а также высших и специальных учебных заведений должны будут носить маски на протяжении всего времени обучения. Начальные школы продолжат работать в обычном режиме.

К настоящему моменту в Новой Зеландии выявили 15 479 случаев заражения коронавирусом, 84 из них - за последние 24 часа. С начала пандемии из-за COVID-19 в стране умерли 52 человека.-0-